09.02.2021 h 10:26

Scoperto a rubare vino pregiato, picchia l'addetto alla vigilanza e poi si nasconde tra gli scaffali

Il movimentato episodio è avvenuto ieri pomeriggio al supermercato Conad di via Roma. Il ladro è stato poi arrestato dai carabinieri e dovrà rispondere all'accusa di rapina impropria

Ha cercato di rubare tre bottiglie di pregiato vino toscano nascondendole sotto il giubbotto e quando è stato scoperto dall’addetto alla vigilanza del supermercato, non ha esitato a scagliarsi contro, colpendolo con dei pugni. E' successo ieri pomeriggio, 8 febbraio, alla Conad di via Roma. Il ladro, un 38enne cinese, non riuscendo a superare l'addetto alla vigilanza, che gli ha impedito di lasciare il supermercato, si è quindi nascosto tra gli scaffali del negozio, dove è stato trovato e bloccato dai carabinieri della Stazione di Iolo, nel frattempo allertati dalla direzione del supermercato e intervenuti con una pattuglia. Lo straniero è stato quindi arrestato per il reato di rapina impropria. Verrà giudicato con rito per direttissima.

Edizioni locali collegate: Prato

