25.01.2024 h 12:21 commenti

Scoperto a rubare nel supermercato, colpisce con una gomitata uno dei dipendenti

Il movimentato episodio è successo ieri sera alla Coop di via Targetti. Il ladro, già pregiudicato, è stato poi bloccato e arrestato dai carabinieri

E' stato arrestato per rapina il pregiudicato 36enne che nella serata di ieri, 24 gennaio, ha colpito con una gomitata allo sterno il dipendente del supermercato Coop di via Targetti che l'aveva sorpreso a rubare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a bloccare il 36enne. L'uomo si era impossessato di alcune derrate alimentari e le aveva nascoste tra i vestiti, cercando poi di uscire dal negozio senza passare dalle casse per pagare la merce.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus