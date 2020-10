07.10.2020 h 19:25 commenti

Scoperti oltre mille evasori Tari, il conto da pagare è di quasi un milione di euro

Si tratta di utenze, domestiche e non domestiche, completamente sconosciute ad Alia, scoperte grazie all'incrocio delle banche dati

Erano completamente sconosciuti ad Alia Servizi Ambientali i 1.046 utenti che omettendo la dichiarazione Tari, hanno evaso quasi un milione di euro di tassa sui rifiuti. Il gioco però finisce qui perché il Comune di Prato è riuscito a individuare i furbetti attraverso i controlli sui residenti e incrociando le banche dati su contratti di affitto, successioni e iscrizioni alla Camera di commercio. Un lavoro capillare che ha passato in rassegna l'ultimo quinquennio 2015-2020.

Nel 2019, ai sistemi di accertamento già in mano agli uffici tra cui Cerbero, si è aggiunto un altro canale di controllo che prevede la verifica tra chi ha attivato il servizio di raccolta porta a porta e le utenze Tari. In sostanza prima o poi i nodi vengono al pettine e costeranno cari. Gli avvisi di accertamento sono in partenza per un totale di quasi 982mila euro di cui 35mila euro di competenza della Provincia per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente. Inizia ora la parte più difficile, quella del recupero delle somme mai versate. Chiudere il cerchio dà senso al grande lavoro di "investigazione" compiuto dagli uffici per scovare i furbetti.

Le oltre mille utenze "fantasma" sono sia domestiche che non domestiche. Chi pensa si tratti soprattutto di stranieri sbaglia perché il panorama è piuttosto variegato.