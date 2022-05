19.05.2022 h 18:34 commenti

Scoperti nel supermercato quasi 6 tonnellate di prodotti ittici scaduti o importati di contrabbando

Intervento congiunto della guardia costiera e dell'Asl in un negozio gestito da stranieri. La merce era occultata in un magazzino ricavato abusivamente e nascosto da una porta camuffata da parete

Duplice intervento dei militari della guardia costiera e e degli ispettori dell'Asl a Prato. In particolare in un supermercato gestito da cittadini cinesi, ma del quale non è stato reso noto il nome, sono state sequestrate oltre 5 tonnellate di alimenti privi di qualsiasi documento che ne attestasse la provenienza e oltre 800 kg di prodotti ittici scaduti. L'ingente quantità di merce è stata scoperta dopo che erano stati ispezionati i locali e le celle-frigo di stoccaggio. Militari e ispettori hanno scoperto che all'interno del deposito era stato ricavato abusivamente un magazzino, occultato in maniera da non essere visto in quanto la porta di accesso era stata meticolosamente nascosta con piastrelle identiche a quelle della parete circostante. Proprio al suo interno è stata trovata la merce irregolare. Sia il locale e sia la merce sono stati quindi sottoposti a sequestro amministrativo.

Sempre a Prato l'Asl ha, inoltre, disposto la chiusura temporanea di una pescheria a causa delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate durante i controlli.