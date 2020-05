25.05.2020 h 13:50 commenti

Scoperti due furgoni con 3,4 tonnellate di scarti tessili da smaltire illegalmente

La guardia di finanza li ha fermati per un controllo in via Nenni e via Roma. Denunciate le persone trovate a bordo, rispettivamente un cinese e due nordafricani

Con la ripresa delle attività tornano anche certe cattive abitudini. I “Baschi verdi” del gruppo della guardia di finanza di Prato, impegnati in controlli stradali, hanno scoperto in due distinti interventi, due furgoni pieni di sacchi neri contenenti scarti di lavorazione tessile ma privi di qualsiasi autorizzazione per questo tipo di trasporto. Il primo furgone è stato fermato in via Roma ed era guidato da due marocchini; il secondo in via Nenni e a bordo c'era un cinese. Gli scarti tessili ammontano complessivamente a 3,4 tonnellate. I tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per trasporto abusivo di rifiuti speciali mentre i furgoni sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Secondo la guardia di finanza i due episodi sono da ricondurre al sempre più diffuso fenomeno del ritiro “porta a porta” dei rifiuti di lavorazione industriale da alcune imprese tessili senza scrupoli della zona. Rifiuti destinati a essere abbandonati nelle campagne o smaltiti comunque illecitamente, con gravi conseguenze in termini di inquinamento del suolo e di salute per i cittadini.

