Scoperti dalla polizia municipale due autisti ncc privi della regolare licenza

I due svolgevano il servizio di noleggio con conducente usando una Golf e una Touran facendo base nella zona del Macrolotto Zero

Durante i controlli dell'Unità Commerciale della polizia municipale sono stati individuati e sanzionati due uomini che effettuavano servizio noleggio con conducente senza la dovuta licenza. Gli agenti, attraverso una meticolosa raccolta di informazioni, hanno prima ottenuto i numeri telefonici dei soggetti sospettati di svolgere l’attività di Ncc e, dopo vari tentativi, si sono presentati sul posto dove era stato fissato l'appuntamento con i potenziali clienti, in entrambi i casi nella zona del Macrolotto Zero. Il riscontro del numeri telefonici, effettivamente in possesso dei diversi autisti, non lasciava dubbi sulle loro rispettive responsabilità. Ai due cittadini cinesi di 30 e 66 anni, ben vestiti e alla guida rispettivamente di una Golf e un Touran, entrambe di recente immatricolazione, sono stati sanzionati con una multa da 173 euro e la sospensione della Carta di circolazione da 2 a 6 mesi.

