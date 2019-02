20.02.2019 h 14:15 commenti

Scoperti dalla Municipale due asili nido abusivi: i bambini dormivano in stanze senza finestre

Le strutture si trovano in via dei Gobbi e in via Traversa Pistoiese, entrambe sede di associazione culturali cinesi. La titolare di uno dei centri: "Noi siamo una scuola di lingue riconosciuta dall'Ue. Ci metteremo in regola"

Due asili nido abusivi con bambini di età inferiore ai 36 mesi, gestiti senza le necessarie autorizzazioni, sono stati sequestrati e chiusi dagli agenti della polizia municipale che, nella mattinata di ieri 19 e di oggi 20 febbraio, sono intervenuti all’interno di due strutture, sede di Associazioni Culturali Cinesi. I due asili abusivi si trovano rispettivamente uno in via Traversa Pistoiese e l’altro in via dei Gobbi.

L'intervento della Municipale è avvenuto insieme con il personale degli uffici educativi della Pubblica Istruzione del Comune di Prato, competenti in merito alla gestione degli asili nido e delle autorizzazioni necessari anche per i nidi a gestione privata, secondo la normativa regionale vigente.

Le associazioni ospitavano bambini al di sotto dei 36 mesi in un'area adibita a nido, e quindi sequestrata, oltre a bambini sopra i 36 mesi in un'area che non è stata sequestrata essendo in regola con i permessi.

Al termine delle operazioni il personale di piazza Macelli ha elevato una serie di sanzioni per un importo di circa 10.000 euro. Al controllo in via dei Gobbi ha preso parte anche personale dei vigili del fuoco e della Asl che hanno contestato alla titolare altre violazioni di carattere penale riguardanti la sicurezza degli ambienti.

IL COMMENTO DEL SINDACO "L'attenzione verso tutte le strutture dove ci sono bambini deve essere altissima e i servizi educativi del Comune di Prato sono molto attivi in tal senso - sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. Esistono norme chiare per i bambini sotto i 36 mesi, in età da nido, per i quali le strutture che intendono ospitarli devono necessariamente ottenere l’autorizzazione da parte del Comune di Prato. Le associazioni culturali possono fare attività culturale per i bambini più grandi, a condizione che sia rispettato l'obbligo scolastico per gli studenti sopra i 6 anni. Resta un vulnus invece per l'età della scuola dell'infanzia, la cui competenza è statale e la frequenza non obbligatoria".

LA PRECISAZIONE DELLA TITOLARE - Sulla vicenda interviene la titolare dell'Istituto Internazionale Educazione e Mediazione Culturale di via dei Gobbi, Liu Shan: "Voglio precisare che non siamo un asilo - esordisce -: siamo invece una scuola privata con tutte le autorizzazioni necessarie per agire come tale. Non essendo paritaria non può rilasciare titoli di studio equipollenti a quelli statali: il suo obiettivo è insegnare le lingue (italiano incluso) a bambini, ragazzi e adulti. Pertanto, la definizione di "asilo abusivo" è assolutamente inaccettabile e non conforme ai fatti".

Liu Shan intende precisare anche le modalità del controllo della polizia municipale: "Le forze dell'ordine - specifica - hanno chiuso una sola stanza per accedere alla cantina nella quale i bambini entravano per gioco con conseguente rimprovero delle insegnanti. Il provvedimento è stato preso con l'obiettivo di preservare la sicurezza dei bambini. Ci è stato inoltre detto di non servire cibo caldo preparato all'interno della struttura. È bene notare che i piatti venivano forniti da un ristorante esterno e solo riscaldati all'interno della scuola. Il riso, invece, veniva cotto da noi. La polizia ci ha obbligato a non svolgere più alcuna attività di tipo culinario onde evitare disagi di natura igienica. Riconoscendo la legitimittà di tali provvedimenti siamo determinati a adeguarci. Ad ogni modo, contesto l'immagine falsa che è stata - seppur in buona fede - del nostro Istituto, fondato quasi 14 anni fa e abilitato a rilasciare certificazioni linguistiche riconosciute dall'Unione Europea grazie a collaborazioni sottoscritte con le università per stranieri di Siena e Perugia e la Società Dante Alighieri di Roma".

Gli agenti di piazza Macelli hanno accertato, in entrambi i casi, l’esistenza di strutture educative stabili con la presenza di bambini molto piccoli, tutti di nazionalità cinese, il tutto portato avanti in condizioni di irregolarità. In entrambi i casi, oltre alla presenza accertata di bambini di età inferiore ai 3 anni, ai titolari delle associazioni sono state contestate diverse violazioni che vanno dalla mancanza delle prescritte autorizzazioni sanitarie per la preparazione dei cibi, alla diversa destinazione d’uso dei locali delle strutture: in un caso i bambini venivano fatti dormire in una stanza senza finestre e destinata ad archivio, mentre in un altro caso i bambini venivano fatti giocare in un locale destinato a magazzino