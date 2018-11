16.11.2018 h 08:43 commenti

Scoperti a rubare alla Pam, si scagliano contro l'addetto alla vigilanza: in manette uomo e donna

La coppia è stata arrestata con l'accusa di rapina impropria dai carabinieri, intervenuti in via Ferrucci. Il movimentato episodio è avvenuto ieri pomeriggio quando la ladra è stata trovata con 140 euro di lamette nascoste tra i vestiti. Ferito il vigilante

Hanno cercato di mettere a segno un taccheggio alla Pam di via Ferrucci, ma quando sono stati scoperti si sono scagliati con violenza contro l'addetto alla vigilanza procurandogli ferite giudicate guaribili in dieci giorni. E' successo nel pomeriggio di ieri, 15 novembre, e alla fine i carabinieri hanno messo le manette ai polsi di una coppia di rumeni, un uomo e una donna. Il primo ha scassinato il dispenser della lamette e la donna ha oltrepassato le casse con la refurtiva. Un addetto alla vigilanza si è però accorto delle sue mosse e, all'uscita, l'ha bloccata. A quel punto la donna ha cercato di scappare, mentre il complice, rimasto ad attenderla all'esterno, si è scagliato contro l'addetto e lo ha colpito con un pugno alla testa, per poi gettargli addosso la merce rubata. "Mentre stavo inseguendo i due - racconta l'addetto alla vigilanza, dipendente della Promo Investigazioni - ho visto una macchina dei carabinieri e l'ho fermata".

I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno bloccato sia l'uomo che la donna, entrambi arrestati per rapina impropria. I due sono stati portati alla casa circondariale della Dogaia e quella femminile di Firenze Sollicciano.

"Quando si sono visti scoperti - il racconto del vigilante - la donna mi ha scagliato contro la borsa mentre l'uomo mi ha spintonato da dietro e poi mi ha tirato un cazzotto sulla testa. Io li ho inseguiti in strada e poi, quando ho visto la macchina dei carabinieri che passava di lì per caso, ho chiesto l'intervento". Refurtiva recuperata: lamette per un valore di poco superiore a 140 euro.





