16.05.2020

Scoperta una distilleria clandestina per la produzione di un superalcolico, tre persone denunciate dai carabinieri

La scoperta è stata fatta in via delle Viottole. Sequestrati 70 litri di liquore ricavato dalle foglie di riso e tutta l'attrezzatura necessaria per le lavorazioni, sistemata all'interno di un capanno. Il blitz è scattato dopo giorni di appostamenti

Una vera e propria distilleria per la produzione di un superalcolico ricavato dalla lavorazione delle foglie di riso. E' quanto ieri, giovedì 15 maggio, hanno scoperto i carabinieri del Nucleo operativo e della Sezione radiomobile di Prato in un'area rurale nei pressi di via delle Viottole. Tre cinesi di 35, 36 e 53 anni, sono stati sorpresi mentre erano impegnati nell'attività di distillazione del liquore. A tradire i tre è stato il fortissimo odore che alcuni carabinieri hanno sentito nei giorni scorsi durante uno dei loro servizi di controllo del territorio. Un odore che non è certo passato inosservato ma che, anzi, ha dato il via ad una serie di accertamenti. L'area è stata monitorata fino a ieri quando è scattato il blitz. La distilleria era stata ricavata all'interno di un capanno in cui i tre cinesi avevano sistemato tutta l'attrezzatura. Trovati circa 70 litri di liquore pronto per essere venduto ai connazionali.Accanto al capanno, su un vasto terreno, sono stati trovati gli scarti di lavorazione che venivano venduti per altri usi. I tre devono rispondere di fabbricazione clandestina di alcol e di deposito incontrollato di rifiuti.