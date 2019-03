04.03.2019 h 14:41 commenti

Scoperta parrucchiera abusiva in un appartamento, è il quinto caso dall'inizio dell'anno al Macrolotto Zero

Blitz della municipale sabato mattina. L'appartamento era stato trasformato in un vero e proprio salone di bellezza ma la titolare non aveva titoli e autorizzazione

La polizia municipale di Prato ha scoperto una parrucchiera abusiva al Macrolotto Zero. L'attività si è svolta sabato pomeriggio, 2 marzo, quando personale dell’unità operativa commerciale, amministrativa e anticontraffazione, è intervenuto all’interno di un'abitazione nella zona di Via Pistoiese dove abita una cinese di 46 anni. Un vano dell’appartamento, al primo piano di un immobile, era stato allestito con attrezzature e prodotti per la cura dei capelli, due specchi, tagliacapelli elettrici, poltrone lavatesta e sgabelli.

L’attività è risultata essere in pieno svolgimento: al momento dell’accesso degli agenti, infatti, erano presenti tre clienti che aspettavano il loro turno per il taglio.

Alla parrucchiera abusiva sono stati contestati due verbali di violazione amministrativa per un totale di circa 3.000 euro, per mancanza di titolo autorizzativo e dei requisiti professionali.

L’attività è stata bloccata sequestrando tutte le attrezzature utilizzate.

Il fenomeno delle parrucchiere abusive sembra essere in aumento, soprattutto nella zona del Macrolotto zero. L'attività scoperta sabato infatti, è la quinta dall’inizio del 2019 in questo quartiere ad alta presenza orientale.