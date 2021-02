09.02.2021 h 16:58 commenti

Scoperta nuova infestazione di tarlo asiatico: saranno abbattute alcune piante in zona Fabbricone

Colpiti undici platani e un acero in via Paolini all'angolo con via del Gorone, che saranno sostituiti da alberi non attaccabili dall'infestante. Intanto è emersa la presenza di un altro insetto, l'aleurodide spinoso degli agrumi, che ormai ha invaso l'intera città partendo da un focolaio nel centro

(e.b.)

Il tarlo asiatico colpisce ancora. Stavolta tocca alla zona del Fabbricone e in particolare a via Paolini all'angolo con via del Gorone dove sarà necessario abbattere 11 grandi platani e un acero. Lo ha comunicato l'assessore alla Città curata, Cristina Sanzò alla commissione 4 dedicata al problema."Sono interventi dolorosi ma necessari. - ha affermato Sanzò -. Non possiamo fare diversamente. Gli alberi abbattuti però saranno sostituiti da altre piante scelte tra tipologie non attaccabili dal tarlo".La brutta scoperta è stata fatta dai tecnici del servizio fitosanitario della Regione che nel novembre scorso sono tornati nella zona dei giardini di via Baracca per i controlli periodici sull'effettiva estirpazione del tarlo asiatico da quella zona e nei dintorni, anche con l'uso di cani molecolari. Purtroppo dal tronco di un acero e di due grandi platani in via Paolini sono emersi alcuni segnali sospetti della presenza dell'insetto che poi il laboratorio della Regione ha confermato.Da qui la necessità di abbattere le tre piante con le presenze accertate e altre nove presenti in un raggio di 100 metri. "Per fortuna, in questo periodo dell'anno, - spiega Paolo Marseglia, responsabile del servizio fitosanitario della Regione - l'insetto è dentro la pianta, quindi l'abbattimento delle piante può essere fatto con più tranquillità rispetto all'operazione del 2019 in via Baracca".Nel corso della commissione, su domanda del consigliere Leonardo Soldi, è emersa la presenza di un altro insetto, l'aleurodide spinoso degli agrumi, che ormai ha invaso l'intera città partendo da un focolaio nel centro.Tutto è partito dalla segnalazione di un privato cittadino che ha notato uno strano insetto sulla propria pianta di pompelmo. I tecnici regionali sono intervenuti sul posto per prelevare un campione. Il laboratorio ha confermato la presenza di questa specie, fino a oggi inesistente in Toscana. Le misure per estirpare l'insetto sono meno radicali rispetto a quelle previste per il tarlo asiatico. Non è necessario eliminare le piante. Le disposizioni specifiche sono in corso di adozione ma in sostanza per chi commercia piante sarà necessario utilizzare uno specifico insetticida mentre i privati cittadini dovranno fare attenzione a non spostare potature e residui vegetali. Nei prossimi giorni sarà data una comunicazione puntuale in merito.