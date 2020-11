La squadra mobile della questura di Prato ha scoperto e sequestrato una piantagione di marijuana all'interno di un capannone industriale di Vinci, curata da due cinesi irregolari di 38 e 27 anni che sono stati arrestati per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente in concorso.Il colpo grosso degli uomini dell'antidroga guidati dal dirigente Alessandro Gallo e dall'ispettore Marco Fazzi, è stato messo a segno ieri, 9 novembre, e ha portato al sequestro di oltre 1.100 piante invasate, circa 9 chili di marijuana già imbustata, 1.560 talee per gli innesti e altre 315 piante pronte a germogliare. "Droga che era destinata sia al mercato locale che a quello straniero dove la coltivazione è resa più complicata dalle condizioni climatiche. - spiega il dottore Gallo - Se le piante sequestrate avessero tutte completato la loro crescita, avrebbero fruttato circa 5 milioni di euro considerato che all'estero il costo di una dose è maggiore proprio perché è più difficile coltivarla". Il capannone si trova nella zona di Mercatale di Vinci, è di proprietà di un ex imprenditore tessile del posto, estraneo alla vicenda, ed è regolarmente affittato a un cinese regolare, ritenuto un prestanome. All'interno erano state allestite vere e proprie serre con costosi impianti e attrezzature. Cosa questa che insieme alla presenza di piante in diversa fase di crescita, indicano una produzione seriale. "Il contratto di affitto risale alla scorsa primavera - spiega Fazzi - e sicuramente sono già stati conclusi un paio di cicli di produzione".Gli arrestati, ora rinchiusi nel carcere fiorentino di Solicciano, sono ritenuti gli ultimi anelli di una catena che circonda la criminalità cinese con piazza di spaccio anche a Prato.E' da attività investigative proprie, unita alle informazioni legate a un'indagine analoga a Padova, che la Squadra mobile pratese è riuscita a individuare il capannone-serra una settimana fa: "Ma dovevamo avere la certezza che fosse quello giusto per procedere con il blitz. - prosegue Fazzi - Cosa non semplice perché da fuori non c'era alcun segnale di quanto accadeva all'interno e anche i vicini non avevano colto niente di strano. Finalmente siamo riusciti a entrare nella recinzione e ad avvicinarsi a una finestra. L'odore era minimo perché nelle prese di areazione veniva usato un deodorante specifico per dissimulare".