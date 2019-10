Ventiquattro milioni di euro di Iva evasa a fronte di centotto milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti. E' quanto scoperto dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Prato nella lunga indagine su due società, tra esse collegate, con sede ufficiale in città che si occupavano di commercio di auto e di metalli ferrosi. Sei le persone denunciate tra cui gli amministratori formali che si sono succeduti nel tempo e il titolare di fatto di entrambe le imprese, considerato la mente del meccanismo illecito messo in campo per frodare il fisco. Sono ben 1.800 le auto acquistate e rivendute in evasione d'imposta, destinate soprattutto al Sud Italia, con grave danno per l'Erario e per la libera concorrenza.