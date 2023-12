01.12.2023 h 12:48 commenti

Scoperta maxi discarica abusiva, sequestrato terreno in via Firenze

All'interno di un'area di 800 metri quadri, sottoposta a vincolo paesaggistico, completamente recintata, è stata trovata un’attività illecita di gestione rifiuti anche pericolosi. Denunciati i proprietari, due coniugi di nazionalità straniera



Questo l'epilogo dell' indagine condotta polizia provinciale di Prato e durata diversi giorni che si è conclusa questa mattina 1 dicembre all'alba . Sequestrata una discarica abusiva in via Firenze , denunciati alla Procura della repubblica i proprietari del terreno. Ai due coniugi di nazionalità straniera, viene contestata la gestione di rifiuti speciali anche pericolosi, la modifica della destinazione urbanistica e la realizzazione di un deposito di rifiuti in area a vincolo paesaggistico .

L'intervento ha permesso di verificare che all'interno di un terreno di circa 800 metri

completamente recintato con un alto muro in cemento, rete metallica e chiusa con un cancello in ferro e sottoposto a vincolo paesaggistico, erano stoccati numerosi cumuli di rifiuti .

In particolare gli agenti hanno trovato materiali ferrosi di vario genere, imballaggi in legno, plastica, Raee, ma anche frigoriferi, batterie, schermi di computer e televisori, parti di veicoli e ciclomotori oltre ad alcune bombole del gas.

"Questi interventi - ha dichiarato il comandante Michele Pellegrini - testimoniano ancora una volta l’impegno verso la tutela dell’ambiente del nostro Corpo di Polizia".

Soddisfazione per l’operazione è stata espressa dal presidente della Provincia di Prato Simone Calamai .