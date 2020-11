20.11.2020 h 17:29 commenti

Scoperta e sequestrata un’area adibita a stoccaggio abusivo di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Importante intervento congiunto di polizia provinciale di Prato e polizia municipale di Montemurlo in un magazzino di Oste

C'erano anche rifiuti pericolosi nella discarica abusiva scoperta dalla polizia municipale di Montemurlo e e dalla polizia provinciale in un magazzino di Oste. Si tratta di un’area di circa 300 metri quadri dove due cittadini stranieri svolgevano attività illecita di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi in assenza di qualsiasi autorizzazione e con modalità totalmente illegali.

Verifiche, appostamenti ed accertamenti degli agenti della Municipale, hanno portato all'emissione di un decreto d'ispezione da parte della Procura della Repubblica di Prato. In questo modo gli agenti hanno avuto accesso al magazzino di Oste, dove risultavano presenti numerosi rifiuti metallici, neon, cavi elettrici, parti di motori e gomme fuori uso, ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L’area e un autocarro, utilizzato per il trasporto dei rifiuti sono stati sequestrati in via preventiva. I due stranieri sono stati denunciati per i reati di gestione abusiva di rifiuti.

«Si tratta di un'importante azione congiunta tra la polizia municipale di Montemurlo e la polizia provinciale a contrasto di un illecito particolarmente rilevante e dannoso per l'ambiente e la salute pubblica- sottolinea il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai – Un lavoro di indagine lungo e complesso che dimostra il valore della collaborazione tra forze di polizia per la tutela ambientale. Il mio personale plauso va a tutti gli agenti che hanno lavorato per raggiungere questo importante risultato». Anche l'ispettore Stefano Melani della polizia municipale di Montemurlo sottolinea la complessità di questo tipo di indagini: «Anche se non è evidente, ogni giorno come polizia municipale lavoriamo nell'ombra, senza clamori, per contrastare le illecite gestioni di rifiuti. Un lavoro che richiede tempo e pazienza, ma che è fondamentale per stroncare questi traffici illeciti ». Anche il comandante della polizia provinciale, Michele Pellegrini evidenzia che «questi interventi testimoniano l'impegno e l'importanza della collaborazione tra polizia provinciale e municipale per prevenire e reprimere illeciti ambientali a tutela del nostro territorio e della salute pubblica».