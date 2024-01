03.01.2024 h 15:07 commenti

Scoperta e chiusa dalla Municipale attività di estetica non a norma

Gli agenti hanno trovato all'interno due dipendenti prive di titolo professionale. Nel negozio, inoltre, non era presente il responsabile tecnico, obbligatorio per questo tipo di attività

Faceva lavorare nella sua attività di estetica dipendenti senza nessun titolo professionale. Per questo motivo oggi, mercoledì 3 gennaio, gli agenti della Commerciale della polizia municipale hanno messo i sigilli all'esercizio, intestato ad una donna cinese di circa cinquant’anni. Gli agenti hanno verificato che erano presenti due giovani dipendenti, prive di titolo professionale, ed una cliente che era in quel momento sottoposta a cure estetiche alle mani. Accertata, inoltre, l’assenza del responsabile tecnico nominato nella segnalazione di inizio attività depositata in Comune. Nel negozio, quindi, non c'era nessuno in possesso dei requisiti professionali per garantire la correttezza degli interventi sia dal punto di vista tecnico sia nella gestione igienico-sanitaria. Figura, questa, necessaria per le attività di estetica, che per legge deve essere sempre presente nell’esercizio quando sono operati gli interventi estetici.

E' stata contestata quindi la sanzione amministrativa di 2 mila euro e la chiusura dell’attività con sequestro amministrativo e apposizione dei sigilli.