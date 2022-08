12.08.2022 h 14:50 commenti

Scoperta discarica nel parco delle Cascine: il terreno risulta contaminato da zinco e idrocarburi

Si trova lungo il Canale della Corsa, uno dei tratti più belli che recentemente sono stati recuperati all'interno dell'area verde. In questi giorni è arrivato il via libera della conferenza di servizi per la bonifica

(e.b.)

E' stata rilevata una contaminazione da zinco e idrocarburi a causa di uno strato di rifiuti di ogni tipo spesso 20 centimetri e lungo 650 metri nel Canale della Corsa, uno dei tratti più belli che recentemente sono stati recuperati all'interno della Cascine di Tavola, nel vasto progetto di riqualificazione del polmone verde di origine medicea che si trova nella zona sud di Prato.E' stato proprio durante gli interventi di riprofilatura del canale, che corre al centro del parco tra il Golf club e il percorso dove si trova la Casa del Caciaio, che è stata fatta la triste scoperta. Nascosti tra la vegetazione sono stati trovati rifiuti datati di ogni tipo: scarti tessili, cartone, sacchi in plastica. L'esito dell'analisi dei campioni di terra, richiesta da Arpat, ha poi aggravato il quadro mostrando una contaminazione da zinco e idrocarburi. Un colpo al cuore per chi ama l'ambiente e la storia della città, elementi che trovano la massima espressione in questo parco.La scoperta risale al 2020, gli accertamenti e i conseguenti provvedimenti per bonificare l'area sono partiti nel 2021 e ora arrivano alla fase operativa con il via libera della conferenza dei servizi al piano di caratterizzazione che permetterà di capire con esattezza l'estensione della contaminazione per rimuoverla completamente.Ecco cosa prevede: rimozione dello strato superficiale di terreno in corrispondenza dell’alveo del canale coperto dai rifiuti; trasporto e conferimento del materiale asportato in un'idonea discarica; esecuzione di campagna di indagini per l'individuazione dell'estensione e dello stato della contaminazione del tratto di alveo interessato e delle acque sotterranee; ripristino dell’alveo con il riporto di terra.Si tratta di un sito di interesse naturalistico per cui sono previste una serie di prescrizioni da parte della soprintendenza e della Regione, per evitare che tale intervento possa recare danno alla flora e alla fauna dell'area.La spesa per l'intervento è ancora da calcolare.