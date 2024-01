12.01.2024 h 09:43 commenti

Scoperta dalla polizia una bisca clandestina: denunciate 38 persone

Il blitz ha consentito di sequestrare attrezzature e denaro contante per oltre 110mila euro e rientra in una più vasta operazione contro il gioco d'azzardo fatta a livello nazionale e coordinata dallo Sco

A Prato è stata scoperta una bisca clandestina gestita e frequentata da cittadini di nazionalità cinese: 38 le persone denunciate per gioco di azzardo (tra loro nove sono risultati irregolari sul territorio nazionale), sequestrati attrezzature e denaro contante per oltre 110mila euro.

L'intervento è stato fatto nell'ambito di una vasta operazione della polizia in tutte le province italiane nel settore del contrasto al gioco ed alle scommesse illegali, finalizzata anche alla tutela dei consumatori. Complessivamnte sono state 66 le persone denunciate, con sanzioni amministrative per un importo superiore ai 600 mila euro e 40 sequestri di apparecchiature illegali. Le denunce sono per esercizio abusivo del gioco e delle scommesse. Seicento gli esercizi commerciali sottoposti a controllo, oltre 3.339 i soggetti identificati. L'operazione è stata coordinata dallo Sco.