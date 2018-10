31.10.2018 h 13:02 commenti

Scoperta casa di appuntamenti vicino al centro. Clienti adescati anche sulla pista ciclabile

Il blitz della Squadra Mobile è scattato lunedì pomeriggio quando i poliziotti hanno bloccato uno dei clienti appena uscito dal condominio

Una casa di appuntamenti è stata scoperta dai poliziotti della Squadra Mobile in via Fratelli Miniati, una traversa di viale Montegrappa. All'interno, secondo quanto ricostruito dai poliziotti, si prostituiivano alcune donne cinesi. Il blitz è scattato nel pomeriggio di lunedì 29 ottobre, dopo una serie di verifiche e appostamenti che avevano mostrato come le donne adescassero i clienti nella vicina piazza Europa o sulla pista ciclabile.

Gli agenti in borghese hanno fermato un 61enne fiorentino, appena uscito dal condominio. L'uomo ha ammesso di essersi recato nell'appartamento per incontrare una prostituta, cosa che aveva già fatto in passato. E' scattato così il controllo che ha portato alla denuncia di una 53enne cinese, intestataria del contratto di affitto. La donna, insieme ad altre connazionali, si sarebbe prostituita all'interno della casa che è di proprietà di una società immobiliare di Pistoia.