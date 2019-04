09.04.2019 h 19:11 commenti

Scoperta bisca clandestina con 23 giocatori. E Le Iene mandano il servizio sul "Casinò di Prato"

Blitz dei carabinieri in via Maroncelli dove è stato scoperto l'ennesimo locale dedicato al gioco d'azzardo. Nella puntata di ieri sera del programma di Italia 1 le immagini di una precedente operazione fatta sempre al Macrolotto Zero



L'ultimo controllo è scattato nella serata di lunedì 8 aprile e i carabinieri del Radiomobile si sono trovati davanti un discreto numero di persone: alla fine ne hanno identificate 23, tutti cinesi intente a giocare a mahjong. Il titolare è stato denunciato con l’accusa di essere l’organizzatore del gioco d’azzardo, i restanti dovranno rispondere di partecipazione al gioco d’azzardo. Il locale è stato sottoposto a sequestro.

Il blitz finito sugli schermi di Italia Uno, invece, risale a qualche settimana fa. Nelle immagini, girate nella zona di via Pistoiese, si vede un capannone trasformato in bisca con tanto di roulette, dove giocano sia cinesi sia italiani. Ingente il giro di soldi, poi stroncato dall'intervento dei carabinieri. Anche in quella occasione tutti i giocatori furono denunciati.

