Scoperta base per lo spaccio di ketamina: con la droga trovati anche 54.800 euro in contanti e una pistola

L'operazione della polizia è nata da un controllo casuale in strada. In manette un 44enne pluripregiudicato. Soldi, arma e stupefacente erano nella casa dove l'uomo abita con moglie e figlio di quattro anni

E' stato un controllo casuale in strada a far scoprire alla polizia una base per lo spaccio di ketamina, con il sequestro di quasi un etto di sostanza stupefacente, di una pistola ad aria compressa modificata e di ben 54.800 euro in contanti.

La casa è il domicilio di un cinese di 43 anni, pluripregiudicato. L'uomo è stato fermato per un controllo in via Protche poco dopo le 14 di ieri, domenica 11 novembre. Alla vista degli agenti ha cercato di scappare, spintonandoli e gettando via un involucro, sperando di non farsi vedere. I poliziotti lo hanno invece raccolto, scoprendo che conteneva quasi 4 grammi di ketamina.

E' stato quindi deciso di perquisire l'abitazione dell'uomo, in via Ciliani, dove vive con la moglie e il figlio di quattro anni. In un mobile della cucina sono stati trovati altri 90 grammi di sostanza stupefacente, probabilmente destinata ad essere spacciata nei locali notturni frequentati dai cittadini cinesi. Il tesoro era, invece, in un armadio: 54.800 euro in contanti, oltre a tutto il necessario per confezionare le dosi. La perquisizione ha anche fatto scoprire la pistola, modificata in modo da permetterne l'uso con proiettili calibro 7,65. Il cinese è stato quindi arrestato.



