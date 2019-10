08.10.2019 h 12:56 commenti

Scoperta a rubare whisky alla Coop, rompe le bottiglie sul pavimento del supermercato

Movimentato episodio ieri in via Valentini. La donna è stata poi arrestata dai carabinieri, intervenuti su richiesta del personale di vigilanza

Quando ha realizzato di essere stata scoperta, ha preso le bottiglie di whisky che aveva rubato e le ha frantumate a terra. E' successo ieri, 7 ottobre, alla Coop di via Valentini. Protagonista una 34enne marocchina, che è stata poi arrestata dai carabinieri della Sezione Radiomobile.

Ad allertare i militari è stato il personale di vigilanza dell’esercizio che, dopo aver scoperto la donna in flagranza quando aveva superato le casse con la refurtiva, ne aveva dovuto subire un’incontrollata reazione che l’aveva portava a frantumare le bottiglie sul pavimento per poi tentare la fuga.

Come accertato dai militari, la donna aveva posto le bottiglie all’interno di una borsa in pelle che sotto la fodera celava delle piastre in alluminio il cui scopo era evidentemente quello di impedire ai sistemi di allarme di rilevare le placche antitaccheggio. La donna in passato era già stata fermata per reati commessi con modalità analoghe.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus