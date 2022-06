10.06.2022 h 08:50 commenti

Scooter in fiamme sulla declassata, intervengono i vigili del fuoco

L'incendio all'altezza della rotatoria di Capezzana. Il mezzo è stato avvolto dalle fiamme ed è andato completamente distrutto. Pesanti disagi per la circolazione, anche in considerazione dell'orario di punta

Momenti di paura e grossi disagi per gli automobilisti questa mattina, 10 giugno, poco dopo le 7.45 per l'incendio che ha interessato uno scooter lungo la Declassata, all'altezza della rotatoria di Capezzana con la tangenziale. Il mezzo è andato completamente distrutto, nonostante l'immediato intervento della squadra dei vigili del fuoco, partita dal comando di via Paronese. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incendio e la conducente dello scotter se l'è cavata con un bello spavento. In corso di accertamento le cause che hanno innescato le fiamme. Il rogo ha provocato problemi alla circolazione, anche in considerazione dell'orario.

Edizioni locali collegate: Prato

