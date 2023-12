27.12.2023 h 14:21 commenti

Scontro tra Volante e minicar, indagato il poliziotto che era alla guida dell'auto

La procura ha aperto un'inchiesta dopo il terribile incidente avvenuto la notte del 24 dicembre in via Roma. Un atto dovuto l'avviso di garanzia che ipotizza il reato di lesioni colpose. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona e sull'incrocio con via Roncioni

Sono ancora gravissime le condizioni del giovane di 19 anni, di nazionalità cinese, coinvolto nel pauroso scontro frontale tra una Volante della polizia e una minicar, avvenuto la notte del 24 dicembre all'incrocio tra via Roncioni e via Roma ( leggi ). Il ragazzo è ricoverato all'ospedale di Careggi in prognosi riservata per le numerose ferite riportate nel terribile incidente che si è verificato durante un inseguimento ingaggiato dalla polizia con una macchina il cui conducente si era sottratto ad un controllo imboccando poi contromano il tratto di via Roma verso porta Santa Trinita.La procura ha aperto un'inchiesta e ha notificato un avviso di garanzia al poliziotto che era alla guida della Volante ipotizzando il reato di lesioni colpose. Si tratta di un atto dovuto per compiere gli accertamenti utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. Sia la Volante che la minicar, che nell'impatto è andata completamente distrutta, sono state sequestrate. Al vaglio della procura e della polizia municipale, a cui sono state affidate le indagini, ci sono le immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona e anche sull'incrocio. Stando alle prime verifiche, l'auto fuggitiva ha imboccato via Roma in contromano e arrivata all'incrocio con via Roncioni e via Zarini, inseguita dalla Volante, è riuscita ad evitare la minicar; lo stesso non è riuscita a fare la polizia. Alla guida della minicar un italiano di 20 anni e accanto a lui l'amico di 19 che ha riportato la peggio tanto da convincere i sanitari inviati dal 118 a correre immediatamente verso l'ospedale fiorentino di Careggi. Feriti anche il ventenne e i due poliziotti della Volante.L'auto che gli agenti stavano inseguendo – una Volkswagen Golf – è stata trovata abbandonata nel corso della notte; nessuna traccia del conducente e delle altre persone a bordo.