04.06.2022 h 17:19 commenti

Con lo scooter contro un'auto: grave una ragazza di 22 anni, trasferita a Careggi

L'incidente è accaduto all'ora di pranzo in via Meoni, all'altezza dell'intersezione con via Rossellino

Una ragazza di 22 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi in seguito ad un incidente avvenuto oggi, 4 giugno, intorno alle 13, all'incrocio fra via Antonio Rossellino e via Meoni. La giovane era a bordo di uno scooter e si è scontrata con una Mercedes Classe A. La 22enne è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e il medico, vista la situazione, ha ritenuto di farla portare direttamente al nosocomio fiorentino.

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale con le pattuglie dell'Ufficio Sinistri che hanno effettuato i rilievi di legge per poter ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. In base ad una prima ricostruzione, la ragazza stava percorrendo via Meoni quando si sarebbe trovata davanti l'auto, che si sarebbe immessa sulla strada proveniente da via Rossellino. Inevitabile a quel punto l'urto tra lo scooter e la fiancata sinistra della Classe A, con la giovane che è stata sbalzata dal mezzo ed è ricaduta a terra.