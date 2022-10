27.10.2022 h 16:25 commenti

Scontro tra una moto e uno scooter all'incrocio, feriti i due conducenti

L'incidente nel pomeriggio di ieri a Montemurlo. Ad avere la peggio è stato il 30enne che era in sella alla moto. Dai primi accertamenti della polizia municipale ci sarebbe una mancata precedenza all'origine del sinistro

Un 30enne di Prato è rimasto ferito in un grave incidente avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 26 ottobre, in via Udine a Montemurlo, all'intersezione con via Ferrara. A scontrarsi sono stati un ciclomotore condotto da un ragazzo di 19 anni di origine cinese, residente a Poggio a Caiano, e una moto condotta dal 30enne. Dai primi accertamenti della polizia municipale di Montemurlo sembra che l'impatto sia stato causato dal mancato rispetto di una precedenza.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, che ha riportato lesioni importanti ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Ferito in maniera più leggera l 19enne.

In un primo momento il 30enne è stato soccorso in codice rosso poi declassificato al giallo. Sul posto sono intervenute l'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Agliana e la Croce d'oro di Prato che hanno trasportato i due feriti agli ospedali di Pistoia e Prato.