12.09.2020 h 10:50 commenti

Scontro tra una moto e un'auto in via Firenze, cinquantenne portata in ospedale in codice giallo

E' successo intorno alle 9 davanti al Tennis Club. Sul posto l'ambulanza inviata dal 118 e la Municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente

Incidente stradale qualche minuto prima delle 9 di oggi, sabato 12 settembre, in via Firenze, all'altezza del Tennis Club. Una donna di 50 anni è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santo Stefano dall'ambulanza inviata dal 118. Sul posto una pattuglia della polizia municipale per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente che ha coinvolto una moto ed un'auto. In sella alla moto la cinquantenne, mentre alla guida dell'auto una donna di 48 anni. Non è chiaro il motivo che ha determinato l'impatto tra i due veicoli. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire l'intervento dei soccorritori e della Municipale. La viabilità è stata ripristinata nel giro di un'ora circa.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus