08.11.2021 h 16:33 commenti

Scontro tra una minicar e un ciclomotore: soccorso in codice rosso un 18enne

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via Visiana a Sant'Ippolito. Sul posto la polizia municipale per ricostruire la dinamica

Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito in maniera seria agli arti inferiori in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi 8 novembre in via Visiana, a Sant'Ippolito. Il giovane è stato soccorso in codice rosso dal 118 e trasferito all'ospedale Santo Stefano. Sul posto, per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica, gli agenti dell'Ufficio Sinistri della polizia municipale. Secondo quanto appreso, il 18enne era in sella ad un ciclomotore e si è scontrato frontalmente con una minicar condotta da una 50enne pratese. Resta da accertare quale dei due mezzi abbia invaso la carreggiata opposta e per quale motivo.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus