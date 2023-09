15.09.2023 h 14:28 commenti

Scontro tra una macchina e una bicicletta: ferito un 27enne

L'incidente è avvenuto in tarda mattinata sulla rotatoria in via Berlinguer. Il 118 ha inviato un'ambulanza che ha trasferito la ciclista in codice giallo al pronto soccorso

Un ciclista 26enne è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi, 15 settembre, dopo essere stato investito da una macchina sulla rotatoria di via Berlinguer, all'altezza del Globo. L'uomo, di nazionalità pakistana, è stato centrato da una vettura guidata da un italiano di 50 anni . Immediati i soccorsi del 118 che ha inviato un'ambulanza sul posto: il ferito è stato trasferito al pronto soccorso del Santo Stefano in codice giallo. In un primo momento, però, le sue condizioni sembravano essere più gravi, visto che nell'impatto ha urtato con la testa il parabrezza della macchina.

Sul posto anche una pattuglia della Municipale per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, la vettura stava per uscire in direzione via della Fonti quando ha impattato con il ciclista.

Edizioni locali collegate: Prato

