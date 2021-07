13.07.2021 h 13:10 commenti

Scontro tra una macchina e un autobus in via Ferraris, 59enne in ospedale in codice giallo

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio. Ad avere la peggio è stata la conducente della vettura. Sul posto una pattuglia della la polizia municipale per ricostruire la dinamica

Scontro tra una vettura e un autobus della Cap intorno alle 13 di oggi, martedì 13 luglio, in via Ferraris. La conducente della macchina, una donna di 59 anni, ha avuto la peggio: soccorsa dall'ambulanza inviata dal 118, è stata trasportata all'ospedale di Prato in codice giallo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. La macchina era ferma nei pressi della fermata dell'autobus quando si è verificato lo scontro. I motivi alla base del sinistro saranno accertati dalle indagini della Municipale.



Edizioni locali collegate: Prato

