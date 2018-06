11.06.2018 h 23:15 commenti

Scontro tra una jeep e un motorino in via del Palco, ferite due ragazze

L'incidente è avvenuto attorno alle 18. Ad avere la peggio è stata la diciottenne alla guida dello scooter soccorsa da un'ambulanza medicalizzata della Croce d'oro

Grave incidente stradale questo pomeriggio in via del Palco alla Castellina. Attorno alle 18 due ragazze a bordo di uno scooter si sono scontrate con una Jeep che stava scendendo da Villa del Palco lungo un tratto di strada piuttosto stretto. Le giovani invece procedevano in senso contrario. Entrambe hanno tra i 17 e 18 anni. Ad avere la peggio è stata la ragazza alla guida del motorino. Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata della Croce d'oro inviata dal 118. Partenza in rosso per dinamica, poi rientro in giallo. La ragazza ha comunque riportato ferite e fratture agli arti. Sul posto anche la municipale per i rilievi e per regolare la viabilità.

Edizioni locali collegate: Prato

