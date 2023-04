16.04.2023 h 17:11 commenti

Scontro tra una bici e un'auto, grave 55enne trasferito a Careggi con l'elisoccorso

L'incidente è avvenuto a Oste, in via Parugiano di Sotto. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche carabinieri e polizia municipale

E' grave un uomo di 55 anni coinvolto in un incidente avvenuto poco dopo le 11.30 di oggi, domenica 16 aprile, in via Parugiano di Sotto a Oste di Montemurlo. L'uomo, secondo la prima ricostruzione, stava viaggiando in sella alla propria bicicletta quando è stato urtato e investito da un'automobile. Le condizioni del ciclista sono apparse subito molto gravi tanto che il 118, dopo aver inviato un'ambulanza, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il 55enne è stato trasferito all'ospedale fiorentino di Careggi. Lievi ferite per il conducente della macchina che è stato portato al Santo Stefano. Sul posto anche i carabinieri di Montemurlo, oltre alla polizia municipale che dovrà accertare l'esatta dinamica dell'incidente.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus