Scontro tra un furgone e una bicicletta: ferita una donna di 58 anni

L'incidente è avvenuto in tarda mattinata sulla rotatoria tra viale 16 aprile e via Piemonte. Il 118 ha inviato un'ambulanza che ha trasferito la ciclista in codice giallo al pronto soccorso

Una 58enne è rimasta ferita nella tarda mattinata di oggi,15 marzo, dopo essere stata investita da un furgone sulla rotatoria tra viale 16 aprile e via Piemonte.

La donna, di nazionalità cinese, mentre attraversava in bicicletta si è scontrata con il mezzo che si stava immettendo nella rotonda in direzione sud. Immediati i soccorsi del 118 che ha inviato un'ambulanza sul posto: la ciclista è stata trasferita al pronto soccorso del Santo Stefano in codice giallo.Per effettuare i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

