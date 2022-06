04.06.2022 h 10:41 commenti

Scontro tra un bus e una bici lungo la regionale 66, grave ciclista portato via da Pegaso

L’incidente è accaduto attorno alle 9.30 in via Statale tra Poggetto e Poggio a Caiano. Sul posto 118, polizia municipale e vigili del fuoco

Gravissimo incidente stradale questa mattina, 4 giugno, attorno alle 9.30, in via Statale tra Poggetto e Poggio a Caiano nei pressi del parco del Bargo. Coinvolti un mini bus Cap, fortunatamente senza passeggeri, e una bici. Due i feriti di cui uno molto grave. Si tratta della persona in sella alla bici. È stata portata all’ospedale fiorentino di Careggi con l’elisoccorso Pegaso. L’altro ferito, autista del mezzo Cap, è stato accompagnato al Santo Stefano in codice giallo. Secondo quanto appreso, il bus proveniva da Poggetto ed era diretto a Poggio. Per cause ancora da accertare ha invaso la corsia opposta colpendo il ciclista e finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti le ambulanze inviate dal 118, la polizia municipale di Poggio a Caiano per i rilievi e per regolare il traffico, e i vigili del fuoco di Prato per il recupero del bus.

