Scontro tra un autobus e un'auto in piazza Europa, Soldi (Centrodestra): "La conferma che l'incrocio è pericoloso"

L'episodio, segnalato da un cittadino al consigliere comunale d'opposizione, è avvenuto ieri sera attorno alle 20. La dinamica è simile ad altri incidenti passati

Ancora un incidente stradale in piazza Europa. E' avvenuto ieri sera, 12 aprile, attorno alle 20. Secondo quanto ricostruito un'auto diretta in via Tiziano non ha rispettato la precedenza ed è stata colpita da un autobus che percorreva la corsia preferenziale ed era diretto alla stazione centrale. Non ci sono conseguenze per le persone, ma il traffico ha subito rallentamenti fino alla rimozione dei mezzi. A segnalarlo alla nostra redazione è il consigliere comunale del gruppo Centrodestra, Leonardo Soldi, a sua volta contattato da un cittadino che gli ha inviato le foto dell'incidente. "E' l'ennesimo episodio con modalità simili che avviene in questo punto da quando l'amministrazione comunale ha deciso di modificarne l'assetto costringendo i veicoli diretti in via Tiziano a tagliare due corsie preferenziali. - afferma Soldi - Per fortuna, stavolta non ci sono conseguenze gravi per nessuno, ma che l'incrocio sia pericoloso sta nei fatti".



