21.10.2020 h 19:14 commenti

Scontro tra un'auto e uno scooter in via di Gello: ferito lo scooterista

L'uomo è stato trasferito al Santo Stefano in codice giallo con un'ambulanza della Pubblica Assistenza. La polizia municipale ha chiuso la strada per circa mezzora per consentire i soccorsi e fare i rilievi

Uno scooterista è rimasto ferito in un incidente avvenuto intorno alle 18.30 di oggi, 21 ottobre, in via di Gello. L'uomo era in sella al suo scooter e, all'altezza dell'intersezione con via Gestri, si è scontrato con un'auto che si stava immettendo nella strada. Il 118 ha subito inviato un'ambulanza della Pubblica Assistenza che ha soccorso lo sfortunato scooterista e l'ha trasportato in codice giallo in ospedale. Per fortuna l'uomo è sempre rimasto cosciente. La polizia municipale, intanto, ha chiuso la strada per consentire i soccorsi e poi per effettuare i rilievi di legge e ricostruire la dinamica dell'incidente. La strada è stata riaperta dopo circa mezzora.