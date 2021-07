11.07.2021 h 20:30 commenti

Scontro tra un’auto e un monopattino, 52enne portato all’ospedale in codice rosso

L’incidente si è verificato nel pomeriggio a Iolo. Le condizioni del ferito apparse subito molto gravi. Indagini per ricostruire la dinamica

È grave un uomo di 52 anni che nel pomeriggio di oggi, domenica 11 luglio, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto a Iolo, tra via da Quarata e via Prampolini. L’uomo viaggiava su un monopattino quando, per cause che non sono state ancora accertate, si è scontrato con una macchina. Forte l’impatto. Le condizioni del 52enne sono apparse subito molto gravi ed è stato trasportato all’ospedale Santo Stefano in codice rosso da un'ambulanza della Pubblica assistenza. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Edizioni locali collegate: Prato

