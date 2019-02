07.02.2019 h 16:36 commenti

Scontro tra un'auto e un furgoncino, il carico di legna finisce sulla strada

Disagi per il traffico questa mattina intorno alle 9 a Montemurlo a causa di un'auto che non ha rispettato la precedenza alla rotonda. Alle ore 11 in via Labriola tamponamento con tre veicoli coinvolti

Prima lo scontro per una mancata precedenza, poi la caduta dell'intero carico di legna sulla strada. E' quanto successo stamani 7 febbraio tra via Berlinguer e via Scarpettini a Montemurlo. Attorno alle 9, un'auto condotta da un quarantenne di Montale ha urtato con forza un furgoncino carico di legna da ardere. Nell'impatto si è aperta la bandina laterale del camioncino e i tronchetti sono finiti sull'asfalto rendendo così impraticabile la rampa che dalla rotonda si immette verso Prato. La polizia municipale ha quindi disposto la chiusura della strada per circa una mezz'ora per consentire la rimozione del carico disperso e il traffico è stato deviato sulla bretella, dalla quale ci si immette da via Scarpettini. Il traffico diretto verso Prato ha subito dei rallentamenti, anche se alle ore 10 la circolazione è tornata alla normalità. Per fortuna nell'incidente nessuno è rimasto ferito.

Solo un'ora dopo, però, in via Labriola a Bagnolo la polizia municipale è dovuta intervenire su un tamponamento che ha coinvolto un piccolo suv, un furgoncino e un'auto. Anche in questo caso nessun ferito grave, solo un uomo è stato trasportato all'ospedale di Prato in codice giallo per accertamenti.