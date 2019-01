08.01.2019 h 10:35 commenti

Scontro tra un'auto e un carro attrezzi, esplodono gli airbag: anziano illeso

L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza ma ha rifiutato il trasferimento al pronto soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco oltre ad una pattuglia della Municipale intervenuta per i rilievi di legge

Scontro tra un'auto e un carro attrezzi intorno alle 9 di oggi, martedì 8 gennaio, in via Roma. Nell'urto sono esplosi gli airbag della macchina che hanno sprigionato del fumo che ha spinto i testimoni a chiamare anche i vigili del fuoco oltre al 118. Il conducente, un uomo di 84 anni, è stato soccorso da un'ambulanza della Croce d'oro; rimasto illeso, ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente e le cause. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'auto ed effettuato il lavaggio della strada per rimuovere il liquido fuoriuscito dal vano motore in seguito all'urto.



Edizioni locali collegate: Prato

