01.03.2020 h 14:42

Scontro tra un’auto della polizia e un’utilitaria, bambino finisce in ospedale in codice giallo

È successo nella tarda mattinata di oggi in viale della Repubblica alla nuova rotatoria con via Ferrucci. Sul posto la polizia municipale per i rilievi

Scontro tra un’utilitaria e una volante della polizia questa mattina, 1 marzo, alla nuova rotatoria tra viale della Repubblica e via Ferrucci. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12.30. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della Lancia Y, una donna di 25 anni e un bambino di due anni. Entrambi sono stati portati da un’ambulanza della Misericordia di Prato al santo Stefano. Per il piccolo il codice è giallo mentre per la donna è verde. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Prato per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire chi, tra la volante della polizia e la Lancia Y, non ha rispettato la precedenza.

Edizioni locali collegate: Prato

