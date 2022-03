30.03.2022 h 16:45 commenti

Scontro tra suv all'incrocio tra via Capponi e via Balbo, feriti due bambini

L'incidente è avvenuto stamani. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco. I residenti: "Incrocio pericolosissimo, che si aspetta a intervenire?"

C'è uno stop non rispettato dietro il grave scontro tra due suv all'incrocio tra via Capponi e via Balbo avvenuto stamani, 30 marzo poco dopo le 12. I feriti sono tre tra cui due bambini di 3 e 8 anni che viaggiavano a bordo del suv della Porsche insieme a un familiare. Per loro niente di grave, solo un grande spavento. Sono stati comunque accompagnati al Santo Stefano per accertamenti. Ha riportato invece traumi da codice giallo il quarantenne che guidava il suv della Volvo.

Sul posto, oltre al 118 e alla polizia municipale, sono intervenuti i vigili del fuoco per la presenza di odore di bruciato e a uno dei due mezzi che restava con il motore acceso nonostante i tentativi di spegnimento.

Chi abita nelle vicinanze e ha immortalato l'incidente, sottolinea che questo è uno degli incroci più pericolosi di Prato ma che nessuno se ne interessa: "Solo un mese fa, in piena notte, un mezzo proveniente sempre da via Balbo, ha preso in pieno un mezzo che sopraggiungeva da via Capponi e lo ha mandato a sbattere su tre auto parcheggiate. Per non parlare dei muretti distrutti e dei rischi che ogni giorno corrono pedoni, motorini e ciclisti. Stamani, pochi secondi prima dell'incidente, è passata di lì mia cognata con la bambina. Cosa si aspetta a intervenire? Che scappi il morto? Solo per miracolo fino a ora non è successo. Sono anni che chiediamo la messa in sicurezza di questo incrocio. L'allora assessore Caverni ci ascoltò e sistemò un dissuasore per rallentare la velocità di chi arriva da via Capponi. Da quel momento non è successo più nulla, ma poi tale soluzione è stata tolta dall'attuale sindaco che ha preferito restringere la carreggiata e gli incidenti sono ricominciati. Basterebbe rendere più visibile questo incrocio perché da via Balbo non lo è. Cosa costa mettere il cartello "Incrocio pericoloso" e dei segnali luminosi che funzionino anche di notte?"