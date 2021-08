30.08.2021 h 13:30 commenti

Scontro tra scooter e auto in via Filzi, ferito un ventenne mentre l'amico scappa

E' successo stamani. Il giovane è stato soccorso in codice rosso con una grave lesione ad una gamba. La polizia municipale sta ricostruendo la dinamica e indagando per risalire all'identità del fuggitivo

Un ventenne è stato trasportato al pronto soccorso del Santo Stefano con gravi lesioni ad una gamba dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto stamani, 30 agosto, poco prima delle 9.30 in via Filzi. Il giovane, di nazionalità marocchina, era in sella ad uno scooter con un connazionale quando, all'altezza di via Pellico, si sono scontrati con un'auto condotta da un cittadino cinese. I due mezzi procedevano nella stessa direzione e saranno adesso gli agenti dell'Ufficio Sinistri della Municipale a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sempre gli agenti stanno anche indagando per risalire all'identità del secondo giovane maghrebino coinvolto nell'incidente, che è scappato allontanandosi dal luogo e facendo perdere le sue tracce. Fondamentale sarà la testimonianza del 20enne ferito, che ancora non è stato sentito in ospedale dove è ricoverato.

