Scontro tra scooter e auto in via Ciliani: feriti padre e figlia

L'uomo è stato soccorso in codice rosso e trasferito al Santo Stefano, meno gravi le condizioni della 19enne, portata anche lei in ospedale ma in codice giallo

Padre e figlia sono finiti in ospedale dopo essere stati coinvolti in un brutto incidente avvenuto intorno alle 14.30 di oggi, 22 maggio, in via Ciliani, all'altezza dell'intersezione con via Reno. I due erano a bordo di uno scooter che si è scontrato con un'auto che procedeva nella stessa loro direzione e stava svoltando a sinistra. In conseguenza dell'urto, lo scooter è finito contro i parapedonali che costeggiano la strada. La peggio l'ha avuta il padre, un uomo di 49 anni, italiano: è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e trasferito in codice rosso al Santo Stefano per un trauma facciale, oltre ad altre lesioni. La figlia, una ragazza di 19 anni, è stata invece soccorsa in codice giallo e portata anche lei in ospedale. L'auto era condotta da un italiano di 51 anni. Sul posto è intervenuta la polizia municipale con le pattuglie dell'Ufficio Sinistri per effettuare i rilievi che serviranno a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.

