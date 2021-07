29.07.2021 h 10:22 commenti

Scontro tra quattro auto sulla A11 dopo il casello di Prato ovest, un ferito grave

L'incidente si è verificato all'altezza di Agliana intorno alle 8. Sei le persone coinvolte, una delle quali è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul posto, oltre alle ambulanze inviate dal 118, anche la polizia stradale e personale di Autostrade. Traffico bloccato

Grave incidente stradale intorno alle 8 di oggi, giovedì 29 luglio, sull'autostrada A11, dopo il casello di Prato ovest, in direzione Pistoia. Quattro le auto e sei le persone coinvolte, una delle quali è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Stefano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze inviate dal 118.

Il più grave dei feriti è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto ed è stato liberato dai soccorritori. Intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per i rilevi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente e il personale di Autostrade che ha chiuso il tratto in cui si è verificato lo scontro, più o meno all'altezza di Agliana, per consentire tutte le operazioni di soccorso. Non sono chiari i motivi che hanno causato l'impatto tra le quattro auto.



