Scontro tra due macchine in autostrada, tre persone finite all’ospedale

Violento l’impatto tra i due veicoli che stavano viaggiando sulla A11 in direzione Pistoia. Lungo intervento dei vigili del fuoco per liberare la strada dai rottami

Tre persone sono finite all’ospedale di Pistoia in seguito ad un incidente stradale avvenuto intorno alle 20 di oggi sull’autostrada A11, in direzione Pistoia. Lo scontro, che si è verificato all’altezza del chilometro 20 dopo il casello di Prato ovest, ha coinvolto due autovetture che, per cause ancora in corso di accertamento, sono entrate in collisione. L’impatto è stato violento. Sul posto sono intervenute le ambulanze inviate dal 118, una pattuglia della polizia stradale per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica e i vigili del fuoco per la rimozione delle auto. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per più di un’ora.

