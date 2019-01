Gravissimo incidente stradale questa mattina poco dopo le ore 11 lungo la sr 325 all'altezza dell'abitato di Vaiano. Due anziani coniugi sono morti dopo lo scontro frontale tra l'utilitaria su cui viaggiavano e un camion. Fabio Domenici e Anna Bruni, avevano 84 e 85 anni e risiedevano a Vernio. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari inviati dal 118 che ha attivato anche l'elisoccorso Pegaso, poi ritornato a Firenze vuoto.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Vaiano con medico a bordo, della Croce d'oro di Prato e della Pubblica Assistenza. L'autista del mezzo pesante, un 32enne che trasportava materiale tessile, è stato portato all'ospedale in stato di shock.

Per liberare i corpi dall'abitacolo della macchina, sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo. Presente anche personale dei carabinieri e della polizia municipale. La dinamica è in fase di accertamento. L'utilitaria, che scendeva da Vernio, sarebbe finita contro il camion non appena quest'ultimo ha superato la curva provenendo dalla direzione opposta, poi si è schiantata sul muretto laterale che costeggia la strada. Forse l'anziano conducente è rimasto abbagliato dal sole e ha perso il controllo del mezzo.La strada, chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, è stata riaperta poco prima delle 15.30.Le salme dei due anziani sono state portate a Pistoia nel reparto di Anatomia patologica.