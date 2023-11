16.11.2023 h 21:15 commenti

Scontro tra due auto sulla Sr 325, una si ribalta. Ferita una diciassettenne

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'abitato de La Briglia. Illeso l'altro conducente. Sul posto un'ambulanza della Croce d'Oro inviata dal 118. Istituito il senso unico alternato per permettere le operazioni di soccorso

Scontro tra due auto sulla Sr 325 all'altezza dell'abitato de La Briglia poco dopo le 20,30 di oggi 16 novembre. Una delle due macchine coinvolte, una minicar guidata da una diciassettenne, nell'impatto si è ribaltata.

La ragazza è stata trasportata in codice giallo al Santo Stefano da un'ambulanza delle Croce d'Oro con infermiere a bordo inviata dal 118. Illeso l'altro conducente.

Sul posto una pattuglia dei carabinieri e un'ambulanza della Misericordia di Vaiano di rientro da un servizio che si è fermata per prestare i primi soccorsi. Secondo una prima ricostruzione la minicar, che procedeva in direzione Vaiano, ha invaso, per motivi ancora da accertare la carreggiata opposta impattando con il veicolo che procedeva verso Prato. In corso altri accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell'incidente. E' stato istituito il senso unico alternato e si sono formate file in entrambe le direzioni.









Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

