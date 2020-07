27.07.2020 h 09:54 commenti

Scontro tra due auto sul ponte Lama, due feriti gravi. Traffico in tilt

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 di stamani. I feriti sono una donna di 35 anni e un ragazzo di 19. Sul posto, oltre alle ambulanze e agli agenti della Municipale, anche una squadra dei vigili del fuoco

E' di due feriti gravi il bilancio dello scontro tra de auto avvenuto intorno alle 8.30 di oggi, lunedì 27 luglio, sul Ponte Lama, al confine tra i comuni di Prato e di Campi Bisenzio. Una donna di 35 anni e un giovane di 19 sono stati trasferiti all'ospedale Santo Stefano rispettivamente in codice rosso e in codice giallo, entrambi con diversi traumi e contusioni. Sul posto sono intervenute le ambulanze inviate dal 118, i vigili del fuoco di Prato e la polizia municipale di Campi Bisenzio. L'incidente, avvenuto proprio nell'ora di punta, ha provocato lunghe file su viale Leonardo da Vinci. Da accertare le cause che hanno provocato la collisione tra le due auto.

