Scontro tra due auto lungo la sr 325 a Vaiano, strada chiusa per permettere i soccorsi

Due persone sono state portate al pronto soccorso in codice rosso e giallo. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri

Foto da Facebook Sei di Vaiano se

Grave incidente stradale questa mattina, 8 ottobre, attorno alle 10.30 lungo la sr 325 a Vaiano, nei pressi del Penny market. Due le vetture coinvolte. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, i carabinieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco.

I feriti sono due uomini di 62 e 63 anni, portati entrambi al Santo Stefano in codice rosso. La dinamica è in corso di accertamento.

Per permettere le operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa al traffico nel tratto interessato dall’incidente. La direttrice sud (Prato) è stata deviata in via Fratelli Buricchi per riprendere la SR 325 a Gabolana (via di Sofignano); la direttrice nord (Vernio) è stata deviata in via di Sofignano per raggiungere la Sr 325 seguendo la deviazione via dell'Argine-Via Buricchi.

