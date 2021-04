22.04.2021 h 14:02 commenti

Scontro tra due auto in via Traversa di Maiano, i conducenti portati all'ospedale in codice giallo

L'incidente è avvenuto nella tarda mattina. Sul posto le ambulanze inviate dal 118 e la polizia municipale per i rilievi di legge

Due feriti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12.15 di oggi, giovedì 22 aprile, in via Traversa di Maiano. All'ospedale, trasportati in codice giallo dalle ambulanze inviate dal 118, sono finiti i conducenti delle due auto coinvolte: un uomo di 49 anni e uno di 48. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, pare che una delle due auto sia uscita da una proprietà privata e immettendosi sulla strada si sia scontrata con l'altro veicolo che stava transitando. Le condizioni di salute dei due conducenti non sono ritenute particolarmente gravi.



Edizioni locali collegate: Prato

